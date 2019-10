Fefes Blog

Na dann ist der Kampf gegen den Terror ja so gut wie gewonnen!!1!

Falls ihr euch fragt, wieso der Donald so lange gebraucht hat, bis er diese Taktik übernommen hat: Der hat doch psychische Probleme damit, Dinge zu tun, die auch Obama getan hat. Also jedenfalls muss da ein bisschen Abstand zwischen sein, damit das nicht so auffällt.

Al-Bagdadi ist übrigens sowas wie "Emmanuel Goldstein". Das ist ein Pseudonym. Eher ein Titel als ein Name. Und hinter dem Namen steckten wohl auch schon verschiedene Personen. Es gab auch mindestens einmal schon eine Todesmeldung für den, und später soll er dann seine Kapitulation erklärt haben und jetzt ist er wieder tot. Mal gucken, wie die Situation nächste Woche aussieht.